Coronavirus: la SAA met en place un comité de gestion de crise

« Un comité de gestion de crise a été mis en place, avec pour mission de veiller à réunir toutes les conditions et déployer tous les moyens afin de garantir un environnement sécurisé et répondre aux doléances formulées », a expliqué le document.

La compagnie a, par ailleurs, assuré que « toutes nos équipes au niveau central et décentralisé sont mobilisées afin d’assurer à nos assurés la même qualité et réactivité en termes de prestations, et de maintenir avec eux, par tous moyens, une relation de collaboration directe ».

En interne, la SAA a précisé que « nous appliquons de manière stricte les mesures de prévention indiquées par l’Organisation mondiale de la Santé, ainsi que nos autorités sanitaires ».

La société a rappelé, en outre, que la situation « exceptionnelle » provoquée par la pandémie liée au COVID-19, et les dispositions de prévention décidées par les autorités publiques, « nous conduisent à nous organiser en conséquence et à prendre ainsi les mesures nécessaires, de nature à protéger nos collaborateurs, clients et partenaires, tout en assurant une continuité de notre activité « .

La SAA a, annoncé aussi que ses interlocuteurs habituels restent joignables par téléphone et emails, tandis que le comité de gestion de crise est disponible à travers l’adresse : comité.crise@saa.dz.

La compagnie a également invité ses collaborateurs à consulter son site web : www.saa.dz pour suivre ses dernières mesures imposées par l’évolution de la situation.

