Offres IDOOM fixe et internet: Algérie Télécom réserve de nombreux avantages à ses clients

Visant la sécurité et le confort, Algérie Télécom fait bénéficier ses clients d’avantages sur ces offres Idoom Internet et Idoom Fixe, et ce pour tout paiement en ligne.

Pour les trois offres Idoom Fixe, en plus de l’illimité vers le réseau local et national et des autres avantages, pour tout paiement en ligne, un bonus de 30 minutes est offert vers les réseaux mobiles nationaux.

Pour les offres Idoom internet, les avantages sont comme suit :

• Jusqu’à six (06) jours de connexion supplémentaires pour tout rechargement sur la gamme des offres Idoom ADSL et Idoom Fibre

• jusqu’a 10 Go de volumes supplémentaire pour tout rechargement sur les offres Idoom 4GLTE

Rappelons que le service de paiement en ligne d’Algérie Télécom est disponible via l’espace client https://ec.algerietelecom.dz et que les opérations de paiement peuvent se faire directement et instantanément via carte » EDAHABIA » ou carte « CIB ».

Par cette initiative, Algérie Télécom vise à améliorer et à renforcer l’expérience client de ses abonnés et démontre par la même occasion qu’elle est à l’écoute de leurs attentes et surtout soucieuse de leurs sécurité vis à vis de la pandémie mondiale résulté par le coronavirus .

Pour plus d’informations, Algérie Télécom vous invite à contacter le service Client en composant le 12 ou à consulter le site Internet: www.algerietelecom.dz.