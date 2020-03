Tebboune annonce l’interdiction des marches et la fermeture des frontières terrestres

Par Réda Merad

Le chef de l’État, Abdelmadjid Tebboune, a annoncé, ce mardi soir dans un discours radiotélévisé, l’interdiction de toutes les marches et rassemblements.

Par ailleurs, le président de la République a annoncé la fermeture de toutes les frontières terrestres du pays et la suspension de toutes les liaisons aériennes et maritimes, à l’exception des avions et des navires transportant des marchandises.

» la situation est sous contrôle »

Aussi, l’exportation de produits alimentaires et de tous les produits considérés comme stratégiques est également interdite.

Aussi, Tebboune a promis d’augmenter la capacité des hôpitaux au cas où l’épidémie passerait au stade 3. Se voulant rassurant, Tebboune a indiqué qu' »il ne faut pas céder à la panique et à la peur », car, » la situation est sous contrôle ».

R.M