Le Maroc et la Turquie ferment les mosquées, en attendant… l’Algérie

Par Réda Merad

L’autorité académique pour l’émission des fatwas au Conseil scientifique suprême du Maroc a émit, ce lundi (16 mars), une fetwa pour « fermer toutes les mosquées du Royaume ». Cette décision est une réponse à la demande d’un avis adressé au Conseil suprême du roi Mohammed VI.

Aussi, cette fetwa, basée sur l’avis consultatif scientifique, concerne les cinq prières quotidiennes et les prières du vendredi, à partir de ce lundi. Quant à l’appel à la prière, il a été maintenu.

De son coté, le département turc des affaires religieuses a annoncé, ce lundi, la suspension de la prière dans les mosquées, y compris la prière du vendredi, jusqu’à ce que le danger du virus « Corona » soit éliminé.

Le chef du Département des affaires religieuses turques, Ali Erbas, a déclaré, lors d’une conférence de presse, que les mosquées seront ouvertes à ceux qui souhaitent prier seuls.

Il est utile de rappeler qu’en Algérie, les mosquées restent ouvertes aux fidèles et ce malgré l’augmentation de contaminations au Coronavirus.

Pour rappel, la commission ministérielle des Fatwas a tenu une réunion ce dimanche (15 mars) pour statuer sur les mesures à entreprendre quant à la propagation du coronavirus Covid-19. Le communiqué ayant sanctionné la réunion indique qu’il est considéré Haram (péché) de se rendre dans les lieux publics et les mosquées pour les personnes atteintes du coronavirus, ou qui présentent des symptômes grippaux.

En outre, les enfants, les femmes et les personnes âgés sont interdit d’accéder aux mosquée pour les prières collectives et les prières du vendredi, indique encore le communiqué. En précisant que les lieux de prières destinés aux femmes et les bibliothèques des mosquées seront fermés.

Des consignes ont été données aux imams afin de raccourcir les prières, en les entamant juste après l’appel, et réduire la prière de vendredi à 10 minutes.

Par ailleurs, la commission a appelé les imams à fermer les mosquées juste après la fin des prières, et d’y annuler toutes les activités religieuses.

Est-ce suffisant pour éviter de nouvelles contaminations? Beaucoup de fidèles estiment qu’il est temps de fermer les mosquées momentanément avant que la situation ne devienne alarmante. D’ailleurs, selon de nombreux observateurs, le nombre de fidèles fréquentant les mosquées a sensiblement diminué depuis quelques jours.

R.M