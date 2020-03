Coronavirus : les centres commerciaux d’Alger et d’Oran seront fermés dès ce soir

La Société des Centres Commerciaux d’Algérie (SCCA) a décidé de fermer, dès ce soir et « jusqu’à nouvel ordre », ses centres commerciaux et de loisirs, à savoir le centre commercial de Bab Ezzouar, à Alger et celui d’ES SENIA d’Oran, a annoncé la société dans un communiqué.

« Compte tenu de cette situation qui repose sur les mesures de prévention de la propagation du coronavirus, et sur notre responsabilité en tant qu’établissement recevant du public, la direction de la société des Centres commerciaux d’Algérie informe l’ensemble de ses locataires de sa décision de fermeture momentanée de ses centres commerciaux et de loisirs (Bab Ezzouar et Es Senia) », indique la SCCA.

La société précise dans le même communiqué que cette décision de fermeture interviendra du lundi 16 mars 2020, à partir de 20H00 et ce jusqu’à nouvel ordre.»

N.M