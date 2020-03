Coronavirus : Air Algérie suspend ses vols vers le Mali, le Sénégal, le Niger, la Côte d’Ivoire, le Burkina Faso et la Mauritanie

Le Premier ministre, M. Abdelaziz Djerad, a instruit le ministre des Travaux publics et des Transports de suspendre temporairement les dessertes aériennes de voyageurs à destination ou en provenance de plusieurs capitales africaines à partir de jeudi 19 mars 2020, indique un communiqué des services du Premier ministre.

« En application des directives de M. le Président de la République, à l’effet de renforcer les mesures de prévention contre la propagation du coronavirus (COVID-19) sur le territoire national, le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a instruit le ministre des Travaux publics et des Transports en vue de procéder à la suspension temporaire des dessertes aériennes de voyageurs à destination ou en provenance de Nouakchott, Bamako, Niamey, Dakar, Abidjan et Ouagadougou et ce, à partir du 19 mars 2020 », précise le communiqué.

APS