Suspension totale des liaisons aériennes et maritimes entre l’Algérie et la France

Par Latifa Benamara

L’Algérie a décidé de suspendre, à compter de mardi prochain, toutes les liaisons aériennes et maritimes avec la France.

« En application des directives du président de la République et à l’effet de renforcer les mesures de prévention contre la propagation du Coronavirus (COVID-19) sur le territoire national, le Premier ministre, M. Abdelaziz Djerad a, après concertation avec son homologue français M. Edouard Philippe, instruit, aujourd’hui 15 mars 2020, le ministre des Travaux publics et des Transports en vue de procéder à la suspension temporaire, à compter du 17 mars 2020, de toutes les dessertes de voyageurs aériennes et maritimes entre l’Algérie et la France », précise le communiqué du Premier ministère.

L.B