Coopération Algéro Néerlandaise : Lancement d’un programme d’accompagnement de 40 Start-up algériennes

L’ambassade du royaume des Pays-Bas en Algérie a organisé le jeudi 12 mars une journée de diplomatie publique avec diverses activités économiques et culturelles. L’occasion pour donner le coup d’envoi d’un programme dédié aux jeunes start-up algériennes au niveau de l’Université Mentouri.

Il s’agit de l’initiative « Orange Corners » qui fournit « aux jeunes entrepreneurs la formation, les réseaux et les installations nécessaires pour démarrer et développer leurs start-up », selon l’ambassadeur des Pays-Bas, Robert Van Embden, qui a précisé que « l’objectif de ce programme est de renforcer de manière optimale l’écosystème entrepreneurial ».

Le même responsable a mis en avant l’engagement de son pays dans un processus d’intensification des relations dans plusieurs domaines, à savoir culturel, économique, mais aussi en matière de partage de savoir-faire. A cet effet, 40 start-up algériennes seront sélectionnées pour être accompagnées durant une année par les experts des Pays-Bas et avoir accès à des investisseurs et clients potentiels. Il ajoutera : « Notre pays tient à accompagner la diversification de l’économie algérienne et l’encouragement de l’emploi des jeunes », rappelant que l’Algérie est son premier partenaire économique au Maghreb avec environ 2 milliards d’échanges commerciaux et avec une balance positive pour l’Algérie (GNL, produits agricoles comme le lait en poudre, fromage, semences de pomme de terre ainsi que les produits chimiques et équipement principalement).

N.M