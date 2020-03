ALERTE: L’Allemagne va fermer ses frontières avec la France, l’Autriche et la Suisse

L’Allemagne se prépare à fermer ses frontières avec la France, l’Autriche et la Suisse à partir de lundi et y rétablir des contrôles, rapportent ce dimanche le magazine Focus Online et le quotidien Bild.

La libre circulation des marchandises doit rester assurée et les populations frontalières pourront continuer d’aller et venir en Allemagne mais il s’agit de contenir le coronavirus et aussi de mettre fin aux achats en mode panique que des ressortissants étrangers viennent effectuer en Allemagne, posant des problèmes d’approvisionnement dans les régions frontalières, indique le quotidien Bild.

Sans citer de source, le journal précise que la décision a été prise lors d’une discussion téléphonique entre la chancelière Angela Merkel, son ministre fédéral de l’Intérieur Horst Seehofer et les ministres-présidents des Länder frontaliers.

Elle entrera en vigueur ce lundi à 7H00 GMT.