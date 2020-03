Elle a déposé 3 524 demandes de brevet: Huawei accélère l’innovation et complète les demandes de brevet en Europe

Selon un nouveau rapport de l’Office européen des brevets, Huawei, l’un des principaux fournisseurs mondiaux d’infrastructures et d’appareils intelligents des technologies de l’information et des communications (TIC), a déposé plus de demandes de brevet en Europe que toute autre société l’année dernière ; pionnier du développement de solutions pour soutenir la transformation numérique dans le monde entier.

Parmi ses demandes de brevet, environ deux tiers d’entre elles concernaient les communications numériques, y compris le développement de la technologie 5G. Huawei a déjà dirigé l’expansion de la 5G à l’échelle mondiale, se concentrant désormais sur l’industrie verticale, l’écosystème et le développement des talents 5G en 2020.

Huawei a déposé 3 524 demandes de brevet au total, bien plus que la deuxième société la plus élevée et de loin le plus grand déposant de brevets de communications numériques. Le rapport a noté que les entreprises américaines, chinoises et européennes ont chacune contribué environ un quart de toutes les applications dans les communications numériques. Les demandes des entreprises chinoises ont été multipliées par six depuis 2010.

Plus tôt cette année, l’Union européenne a publié un ensemble de directives, appelées «boîte à outils 5G», qui ont permis à Huawei de continuer à participer au déploiement de la 5G en Europe malgré les pressions de l’administration américaine actuelle.

Il devient clair pourquoi Huawei a exprimé sa confiance en lui à travers le fondateur et de nombreux autres dirigeants contre les sanctions du gouvernement américain, que Huawei a mises sur la liste noir, les Chinois ont été coupés par de nombreux fournisseurs. L’entreprise a investi massivement dans son propre développement et sa propre recherche afin de devenir plus indépendante des chaînes d’approvisionnement.