Entreprises en difficulté : CARE propose ses solutions

Après avoir tiré la sonnette d’alarme sur les risques liés à l’aggravation de la crise qui frappe l’ensemble de l’économie nationale depuis des mois, le Cercle d’Action et de Réflexion autour de l’Entreprise (CARE) et le Centre des Jeunes Dirigeants Algériens (CJD) reviennent avec une série de propositions de mesures de sauvegarde des PME. Ces propositions sont rassemblées dans le « Plaidoyer pour la sauvegarde de l’entreprise Algérienne ».

Une détérioration sans précédent de la situation économique a déjà conduit à une baisse de l’activité de 30% à 50% dans certaines filières. La faiblesse des recouvrements qui en a découlée a mis la trésorerie des entreprises dans un état catastrophique. En 2019, CARE et le CJD estiment les pertes potentielles d’emplois entre 714 000 et 1 490 000, essentiellement dans le secteur privé. L’absence de statistiques économiques officielles récentes accentue le sentiment d’insécurité des opérateurs et entretient les incertitudes.

Soutenu dans leur démarche par une dizaine d’associations et d’organisations patronales, CARE et le CJD ont élaboré un plaidoyer pour exhorter les pouvoirs publics à agir en urgence et sans attendre contre les effets dévastateurs de la crise sur les entreprises, sur l’emploi et sur le tissu économique.

Appelé à être enrichi par l’apport des différents acteurs économiques, le plaidoyer suggère d’abord la mise en place de mesures urgentes :