J-Y Le Drian: « le plan d’action proposé par le président Tebboune permet de nouvelles ouvertures et une relation encore plus positive »

Par Latifa Benamara

A l’issue de son audience auprès du président Abdelmadjid Tebboune, le ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a fait une déclaration à la presse dans laquelle il a souligné que « le plan d’action proposé par le président Tebboune et son Premier

ministre », permettait « de nouvelles ouvertures et une relation encore plus positive ».

« Nous avions aujourd’hui une réunion sur l’ensemble des enjeux économiques, ce partenariat

économique que nous avions déjà initié dans le passé, mais qui retrouve de la vigueur.

D’autant plus que le plan d’action proposé par le président Tebboune et son Premier

ministre, récemment, permet de nouvelles ouvertures et une relation encore plus positive

dans le domaine économique entre l’Algérie et la France qui se manifestera dans les

semaines qui viennent. », a précisé le diplomate français, qui a, par ailleurs, révélé la tenue au début du mois de juillet, avec les deux Premiers ministres, d’un comité interministériel de haut

niveau, « qui est une structure qui ne s’était pas réunie depuis longtemps et qui permettra de faire le point sur l’ensemble de nos partenariats, ceux que je viens d’évoquer, mais aussi des questions culturelles, des questions universitaires, des questions de formation, des questions de jeunesse qui sont centrales dans nos relations. ».

Par ailleurs, sur les questions internationales, « en particulier sur deux grandes situations

conflictuelles que nous connaissons, à la fois en Libye et au Sahel, nos positions sont très

proches », a-t-il indiqué, « Et nous voulons continuer à agir ensemble, dans la

transparence et la confiance, mais aussi avec la volonté, le plus rapidement possible,

d’établir la paix dans ces deux régions qui nous sont proches, à l’un et à l’autre », a-t-il souhaité.

L.B