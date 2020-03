Tennis : Le circuit ATP officiellement suspendu six semaines

» cette décision a été difficile à prendre car elle implique une grosse perte pour les tournois, les joueurs et les fans à travers le monde, a déclaré le président de l’ATP Andrea Gaudenzi. Mais nous pensons que c’est la meilleure chose à faire en ce moment afin de protéger la santé des joueurs, des staffs, de l’ensemble de la communauté du tennis et du public face à cette pandémie. La portée mondiale de notre sport et les voyages internationaux que cela implique présentent de nombreux risques aujourd’hui. Il faut également faire face à la montée des restrictions de circulation mise en place par les différents pays. Nous continuons à suivre l’évolution de la situation quotidiennement. Et toutes nos pensées vont à ceux qui ont été touchés par ce virus. ».