Coronavirus : premier décès enregistré en Algérie

Il s’agit de deux cas ayant séjourné en France, l’un est hospitalisé dans le wilaya de Souk-Ahras, l’autre dans la wilaya de Tizi-Ouzou, et trois dans celle de Blida, précise la même source.

Par ailleurs, « on a enregistré le soir de mercredi 11 mars 2020, la sortie de huit (8) patients guéris qui étaient en isolement à l’EPH de Boufarik », assure le ministère, ajoutant qu' »à ce jour, 638 tests de diagnostic sont revenus négatifs sur les 662 effectués par l’Institut Pasteur d’Algérie ».

« L’enquête épidémiologique se poursuit pour retrouver et identifier toutes les personnes contacts », souligne la même source, relevant que le dispositif de veille et d’alerte mis en place « demeure en vigueur et la mobilisation des équipes de santé reste à son plus haut niveau ».

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a qualifié mercredi l’épidémie du Covid-19, qui a contaminé plus de 110.000 personnes dans le monde depuis fin décembre, de « pandémie », mais a assuré qu’elle pouvait « être contrôlée ».

APS