Boehringer Ingelheim Algérie remporte le prix Best Places to Work

Boehringer Ingelheim, l’un des principaux laboratoires pharmaceutiques mondiaux, a annoncé avoir remporté le prix très convoité du « Meilleure employeur en Algérie ». Boehringer Ingelheim a été évaluée en fonction d’un certain nombre de critères, notamment la satisfaction des employés, la gestion des talents, la culture d’entreprise, le lieu de travail, la gestion des ressources humaines, le développement de carrière, les avantages sociaux et le sentiment d’appartenance à la société.

« Best Places to Work » est un programme sérieux et rigoureux conduit en deux étapes principales. La première est basée sur l’évaluation des politiques et des pratiques des entreprises sur le lieu de travail. La seconde est une enquête auprès des employés visant à évaluer les expériences et le niveau d’engagement au sein de l’organisation.

En Algérie, Boehringer Ingelheim applique la politique de la porte ouverte. La société s’efforce de faire vivre sa culture d’entreprise en tenant les promesses faites à ses 77 employés, en améliorant constamment l’environnement de travail et en mettant l’accent sur les programmes de transfert de connaissances entre les équipes locales et étrangères. Cela passe par des programmes de formation, des voyages d’affaires prolongés pour plus de visibilité et d’échange, mais également par des visites de l’usine Boehringer Ingelheim en Allemagne. En outre, la société met un point d’honneur dans a valorisation des compétences et veille à ce que la collaboration soit au cœur de tout ce qu’elle entreprend.

Boehringer Ingelheim a également mis en place plusieurs programmes pour valoriser le développement de carrière et l’expérience des employés au sein de la société. Cela comprend un programme de reconnaissance et de récompense, une politique de soutien à la promotion interne et un processus d’évaluation du leadership visant à soutenir ceux qui souhaitent accéder à des postes de direction.

Un employé de l’entreprise a déclaré : « C’est un plaisir de travailler chez Boehringer Ingelheim Algérie. Nous parvenons à maintenir un équilibre positif entre vie professionnelle et vie privée ainsi qu’une culture de confiance élevée, qui sont essentielles pour notre développement personnel et professionnel. Boehringer Ingelheim est une entreprise familiale et nous vivons tous les valeurs familiales en tant que collègues dans notre travail quotidien. « .

La société a également scellé des contrats avec des entreprises de production pharmaceutique algériennes, avec l’objectif de développer les capacités, de faciliter le transfert de technologie et de veiller à ce que les patients aient accès aux traitements nécessaires. Ces partenariats sont, pour Boehringer Ingelheim, une plateforme qui permet de soutenir l’objectif d’accroître le niveau de production et d’intégration et de soutenir la compétence locale, pour faire de l’Algérie un centre d’excellence en matière de soins de santé.

Bachir Batel, directeur général et responsable de Human Pharma pour l’Afrique du Nord-Ouest chez Boehringer Ingelheim, a déclaré : « La plus grande richesse de toute entreprise, ce sont les gens qui y travaillent ; nos collaborateurs sont la raison de tous les résultats que nous obtenons. Notre culture d’entreprise distincte est ancrée dans notre conviction que pour réussir, nous devons avoir un partenariat solide avec notre personnel. Dans toute l’entreprise, nos employés s’engagent à améliorer la vie des patients. Nous y parvenons grâce à notre dévouement et à notre passion pour l’innovation, en Algérie et dans toute la région de l’Afrique du Nord-Ouest ».

D’autre part, Boehringer Ingelheim a su mobiliser sa ressource humaine dans la vie sociétale algérienne en apportant un soutien important à l’association « Les enfants de la lune ». Depuis quelques temps, les employés de l’entreprise s’attèlent à collecter et trier tout type de bouchons en plastique et les acheminer à l’association où ils seront recyclés et vendus dans le but de venir en aide aux enfants malades.