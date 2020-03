TIC: Le Taitra veut développer le partenariat entre les sociétés algériennes et taiwanaises

Par Hafid Azouz

Le Conseil de développement du commerce extérieur de Taiwan (Taitra) a organisé, ce mercredi (11 mars) à Alger, une conférence de presse pour présenter les nombreuses « capacités d’innovation » des sociétés taïwanaise versées dans les TIC.

Rappelons que Taïwan est un centre de fabrication de TIC bien connu en raison de sa solide base industrielle, de ses grappes de fabrication de semi-conducteurs robustes et d’autres capacités connexes. Ces avantages lui ont permis de développer rapidement des produits et services avancés liés aux TIC. Par exemple, Taïwan représente 60% des parts de marché mondiales de la fonderie de semi-conducteurs.

« Les produits électroniques représentent 44% des exportations taïwanaises, ce qui fait du secteur des TIC le principal secteur d’exportation de l’île. Il rappelle la très forte spécialisation de l’industrie taïwanaise dont la valeur atteint un montant de 144,6 milliards de dollars en 2019 », a souligné Nancy, représentante de Taitra.

Notons que, selon le Global Competitiveness Report 2019, Taïwan se distingue dans la catégorie des «capacités d’innovation », devenant la quatrième plus compétitive au monde, après l’Allemagne, les États-Unis et la Suisse. L’indicateur évalue la quantité et la qualité de la recherche et du développement formels ainsi que la capacité de transformer des idées en nouveaux biens et services, « Grace a l’orientation du R&D, Taiwan a réussi une transition vers les technologies de pointe, faisant aujourd’hui du pays l’un des foyers de développement des technologies de demain », a indiqué, pour sa part, Zakaria, chargé de projet TIC au sein de Taitra.

Pour lui, les sociétés algériennes ont « grand intérêt » à se rapprocher de leurs homologues taïwanaise pour « établir des contrats de partenariats win-win ».

Une plaque tournante de l’industrie des TIC dans le monde

« En matière d’entrée dans l’économie du savoir, stade de développement dans lequel la création et l’utilisation des connaissances sont au cœur de la création de valeur, Taiwan a pris une longueur d’avance sur les autres pays du monde, elle se classent parmi les premiers au monde, et prend la 2ème place mondiale des composants électroniques », a-t-il ajouté.

