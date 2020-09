Le militant politique, , Karim Tabbou, président du parti non agréé UDS, a été condamné ce mercredi matin (11 mars), à un an de prison dont six mois avec sursis et 50.000 dinars d’amende pour atteinte à l’unité nationale.

Il sortira donc de prison le 26 mars prochain.

Quant à l’accusation concernant l’atteinte à l’institution militaire, celle-ci a été abandonnée.

L.B