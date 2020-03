Par Nadira Meraghni

Le journaliste Khaled Drareni a été libéré, ce mardi (10 mars) et placé sous contrôle judiciaire sur décision du juge d’instruction de la troisième chambre du tribunal de Sidi M’hamed.

Pour rappel, il été arrêté samedi dernier alors qu’il couvrait une marche à Alger-centre, et a été maintenu en garde-à-vue au commissariat du cavaignac pendant trois jours. Il a été poursuivi pour « attroupement non armée » et « incitation à attroupement non armée ».

