Journée internationale des droits de la femme: Ooredoo et la FAPH soutiennent l’égalité des chances pour la femme handicapée

Engagée auprès des personnes handicapées, Ooredoo a organisé conjointement avec la Fédération algérienne des personnes handicapées (FAPH), hier dimanche 08 mars 2020, une cérémonie en l’honneur des femmes handicapées, au niveau de l’hôtel les Abbassides à Alger.

Placée sous le thème « Emploi et femmes handicapées ; quelles expériences, quelles compétences, quelles opportunités d’emploi », cette rencontre a regroupé plus d’une centaine de femmes handicapées. Elle a été l’occasion pour mettre en lumière les défis que rencontre la femme handicapée dans sa vie quotidienne, notamment en termes d’accès à l’emploi et d’insertion socioprofessionnelle.

Lors de cet évènement, marqué par la présence des représentants du mouvement associatif, les participantes ont échangé avec des chefs d’entreprise autour des conditions de travail de la femme handicapée et de la nécessité d’optimiser ses chances de recrutement.

Pour rappel, Ooredoo est depuis 2015, le partenaire de la Fédération Algérienne des Personnes Handicapées, une organisation nationale militant pour l’égalité des chances et la promotion des droits des personnes handicapées.

A travers cette action, Ooredoo entreprise citoyenne par excellence renouvelle son engagement et confirme sa volonté à soutenir les initiatives visant l’autonomisation des personnes handicapées en Algérie.