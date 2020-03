YASSIR dément son acquisition par une entité étrangère

Par Nadira Meraghni

YASSIR a « catégoriquement » démenti l’information relayée hier concernant son acquisition par une entité étrangère.

« Cela ne figure nullement dans la politique de développement de l’entreprise, qui songe à s’étendre à l’échelle internationale et élargir sa gamme de services.

Acteur leader du transport intelligent en Algérie depuis 2017, YASSIR opère

aujourd’hui dans 23 villes Maghrébines à travers trois pays : Algérie, Tunisie et

Maroc et sera très bientôt dans d’autres continents.

Ayant pour ultime but, comme son nom l’indique, de faciliter le quotidien des

concitoyens et cela en innovant toujours davantage et en développant des

solutions intelligentes. YASSIR est un service Maghrébin développé au Maghreb. », précise le communiqué de Yassir.

N.M