IRIS, leader de l’électroménager au Salon EVE 2020 du 03 au 08 mars

IRIS participe au salon International de la Femme, sous le thème : « la promotion de la production algérienne ». La présence d’IRIS sur une surface de 80m² va permettre aux visiteurs de ce salon de découvrir les nouveautés et consolider les liens forts avec la marque.

A ce rendez-vous, IRIS présentera sa nouvelle gamme de la Petits électroménagers, du mini hachoir passant par les robots multifonctions, bouilloire et autres éléments encastrables tels que les fours et plaques de cuisson.

Les visiteurs auront aussi l’opportunité de découvrir les innovations, le design, et les fonctions pratiques qui simplifient le quotidien à l’image de son aspirateur balai rechargeable qui offre une mobilité et une efficacité certaine et dans ce même registre la nouvelle cafetière séduira à coup les amoureux du café par son esthétique et ses fonctionnalités.

Soucieuse du bien-être de ses clientes IRIS prévoit une vente promotionnelle au stand sur tous les produits exposés et à cette même occasion IRIS organisera des jeux/quiz et des animations avec à la clé de nombreux cadeaux à gagner.