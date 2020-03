Nouveau bilan du Covid-19: 17 cas confirmés en Algérie

Ces nouveaux cas « ont été enregistrés dans la même famille pour atteindre un total de dix-sept (17) cas confirmés », indique le ministère dans un communiqué, précisant que « l’enquête épidémiologique se poursuit pour retrouver et identifier toutes les personnes qui étaient en contact avec le ressortissant algérien et sa fille, tous deux résidant en France ».

Pour rappel, les deux premières personnes, une femme de 53 ans et sa fille âgée de 24 ans, porteurs sains ont été confirmées positives au coronavirus dimanche dernier par le Laboratoire national de référence de l’Institut Pasteur d’Algérie.

Le dispositif de surveillance et d’alerte mis en place et renforcé régulièrement pour répondre à l’évolution de la situation épidémiologique du coronavirus a permis de retracer le parcours d’un Algérien de 83 ans et sa fille résidant en France ayant séjourné en Algérie du 14 au 21 février 2020 dans leur famille à Blida et qui ont été confirmés positifs au coronavirus après leur retour en France, le 21 février 2020.

Le ministère de la Santé affirme que le dispositif de veille et d’alerte mis en place « demeure en vigueur et la mobilisation des équipes de santé reste à son plus haut niveau », conclut le communiqué.

