Affaires du montage automobile et du financement de la campagne électorale: 20 ans de prison contre Ouyahia et Sellal

Par Nadira Meraghni

Le procureur général près la Cour d’Alger a requis 20 ans de prison contre les anciens premiers ministres, Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal, dans le procès en appel lié aux affaires du montage automobile et du financement de la campagne électorale pour un cinquième mandat de l’ancien président Abdelaziz Bouteflika.

Par ailleurs, le parquet a requis 15 ans de prison contre les anciens ministres de l’Industrie, Youcef Yousfi et Mahdjoub Bedda, et 10 ans de prison, contre Abdelghani Zaalane et l’ancien wali de Boumerdes, Nouria Zerhouni.

Concernant l’homme d’affaire Hassan Larbaoui, le parquet a requis 8 ans de prison. 10 ans de prison contre ont été requis contre les autres hommes d’affaires, Ali Haddad, Mohamed Bairi, Ahmed Mazouz, et Hadj Said.

Le procureur a requis aussi 5 ans de prison pour le directeur financier de la campagne électorale de Bouteflika, Hamoud Chaid.

N.M