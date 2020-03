QNET: L’incroyable appareil de purification d’air est désormais disponible en Algérie

D’une part, la vie urbaine moderne a assuré une vie de confort et de luxe, mais d’autre part, les effets d’un mode de vie rapide et d’une action humaine imprudente envers l’environnement, ont conduit à un niveau inimaginable de dégradation de notre environnement et ont également détérioré la qualité de l’air que nous respirons. Chaque année, le changement climatique continue d’avoir un impact sur notre environnement, la menace de la pollution de l’air hante chacun de nous vivant dans les grandes villes, faisant de nous les habitants d’une chambre à gaz virtuelle.

Bien que l’air extérieur ait atteint des niveaux dangereux, l’air à l’intérieur de nos maisons est également mauvais, sinon pire, pour le moins. Les maladies courantes associées à des niveaux élevés de pollution de l’air comprennent l’essoufflement, la toux, l’irritation des yeux, du nez et de la gorge, des maux de tête et des nausées. Ces problèmes de santé affectent les individus de tous les groupes d’âge, en particulier les personnes âgées et les enfants.

En octobre 2018, l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) a signalé que plus de 90% des enfants dans le monde respirent quotidiennement de l’air toxique. La pollution de l’air affecte négativement le développement neurologique et les capacités cognitives; il va sans dire que cela augmente également le risque de maladies chroniques et cardiovasculaires plus tard dans la vie.

S’il y a un endroit où vous aimeriez toujours être, la plupart d’entre nous diraient chez eux. En effet, être à la maison est peut-être la chose la plus souhaitable dans la vie trépidante d’aujourd’hui, que ce soit pour rentrer après une journée chargée ou pour passer de bons moments avec sa famille. Mais pensez-vous que votre maison est bonne pour votre santé?

Les polluants courants de l’air intérieur comprennent les particules aéroportées qui pénètrent à partir de l’air extérieur, des allergènes, des virus, des bactéries, des champignons, des moisissures, du formaldéhyde provenant des meubles, des composés organiques volatils (COV) et les produits chimiques des produits essentiels de la maison.

Pourquoi pensez-vous que nous avons toujours eu besoin de cette marche pour «prendre un peu d’air frais»? Pensez-y!

Savez-vous que l’Agence de protection de l’environnement a toujours classé la pollution de l’air intérieur comme l’un des dangers environnementaux les plus préoccupants auxquels nous sommes tous confrontés quotidiennement? C’est assez choquant. Peu importe la puissance des détergents pour sols que vous utilisez, la qualité des aliments que vous prenez, vous ne pouvez pas penser à adopter un mode de vie sain si vous inhalez de l’air de mauvaise qualité. Alors, quelle est la solution?

Heureusement, la technologie est venue au secours d’une respiration d’air pur. Les purificateurs d’air modernes sont équipés de fonctionnalités efficaces et innovantes qui peuvent indiquer le niveau de pollution autour de vous et s’adapter aux besoins de purification en conséquence. De nombreuses marques ont lancé des purificateurs d’air en tenant compte de la demande croissante.

QNET a récemment lancé son tout nouveau AirPure Zayn, l’incroyable appareil de purification d’air qui apporte une combinaison de la puissance des technologies, notamment des filtres HPP+ Electrostatique, lumière ultraviolet (UV) et Ion Ultra-Plasma.

À ce sujet, Mme Aim-On Lee, Responsable marketing de la catégorie Home Care chez QNET s’est exprimée: «alors que les gens, en général, passent la plupart de leur temps à l’intérieur, les scientifiques ont découvert que l’air à l’intérieur de nos maisons est en moyenne jusqu’à cinq fois plus pollué que l’air à l’extérieur! Compte tenu de cette question, vous savez que QNET ne vous parlerait pas de problèmes sans présenter de solution. De nombreux purificateurs d’air sont décents, peu sont vraiment géniaux, mais un excellent purificateur d’air peut vraiment améliorer votre vie. Notre nouveau AirPure Zayn amélioré est un système de purification d’air en 5 étapes qui débarrasse votre environnement intérieur de 99,8% des particules aéroportées, des allergènes et d’autres polluants, offrant à votre famille l’air pur que vous méritez tous.»