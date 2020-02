Roland-Garros 2020: Qui sont les favoris?

Par Abdelhafid AZOUZ

Roland-Garros 2020 débute le 22 mai prochain et personne n’ « ose » se risquer à un quelque pronostic. Une fois n’est pas coutume, le tournoi de Paris dans sa version 2020 peut nous réserver de belles surprises. Porte d’Auteuil de cette année sera-t-il le tournoi des outsiders ou des « habitués »?

Djokovic et Nadal, plus que jamais favoris?

En effet, les interrogations sont nombreuses: Novak Djokovic va-t-il rajouter un deuxième sacre à Paris et priver ses principaux rivaux d’une victoire? Rafael Nadal va-t-il battre un nouveau record et soulever sa treizième Coupe des Mousquetaires ? Cette année sera-t-elle celle de Dominic Thiem?

Autant de questions auxquels les analystes évitent de répondre (pour le moment). Toutefois, certains d’entre eux estiment que l’autrichien peut déjouer les pronostics qui donnent le Serbe Djokovic et l’Espagnol Nadal « Super » favoris, surtout après la défection de Roger Federer.

Chez les Dames, rien n’est joué, non plus. Bien que l’américaine Sofia Kenin soit en pleine ascension après sa victoire à l’Open d’Australie, beaucoup s’interroge sur sa capacité à « maintenir » la cadence jusqu’aux internationaux de France, « C’est le tournoi des expérimentés », assènent de nombreux analystes. Quant à l’Australienne, Ashleigh Barty, vainqueur l’an dernier en France, peut revenir en force et remporter un deuxième sacre à Paris, « cela dépendra, non seulement de son jeu mais aussi et surtout de la forme des autres prétendantes », telles que l’espagnole Muguruza, de la polonaise Radwanska ou de la roumaine Halep.

Mladenovic a une sérieuse option pour le double

La française Kristina Mladenovic et son amie Timea Babos qui ont remporté leur deuxième Open d’Australie le 30 janvier dernier, compte, « surfer » sur la vague pour s’imposer en double à Porte d’Auteuil. Ce qui est certain c’est que la paire franco-hongroise a un « bon coup à jouer » pour remporter le titre. Ce serait le deuxième à Roland-Garros pour la française après celui remporté avec sa compatriote Caroline Garcia en 2016.

Ainsi, à l’approche des internationaux de France, la « short list » des prétendants risque de….s’allonger.

