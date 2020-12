Mobilis présent au Salon SIAHA 2020

Présent au Salon SIAHA 2020, Mobilis participe au Salon International du Tourisme, Voyages, Transports et de l’Equipement Hôtelier « SIAHA », pour sa 11ème édition , qui se tient du 26 au 29 Février 2020 , au nouveau centre des conventions le Méridien à Oran.

Référencé dans l’agenda mondial des plus grands et plus prestigieux salons

du tourisme dans le monde, le salon SIAHA est devenu le rendez-vous

annuel incontournable des professionnels des industries du tourisme, un espace de rencontre et de partenariat, d’échange et de convivialité entre professionnels de ce secteur.

Mobilis, acteur incontournable dans le paysage des TIC en Algérie,

marquera sa participation à travers un stand au pavillon B «’Groupe Télécom Algérie’» , au niveau duquel, ses conseillers Marché Entreprises,

exposeront les dernières offres et solutions corporate adaptées aux besoins

de ce segment d’activité.

Une occasion pour l’opérateur national de faire découvrir aux professionnels

et aux visiteurs du stand Mobilis, l’étendue de la couverture de son réseau

surtout pour le tourisme du Sud, ainsi que les 167 pays couverts par le

roaming Mobilis, auprès de plus de 433 opérateurs à travers le monde.