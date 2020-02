Roland-Garros dévoile l’affiche de son édition 2020

Réalisée par le Français Pierre Seinturier, l’affiche de l’édition 2020 de Roland-Garros a été révélée ce lundi par le tournoi. Elle témoigne notamment de la préparation des courts. L’organisation du tournoi présente l’auteur et son oeuvre sur les réseaux sociaux : » Il magnifie la terre battue et les rituels qui accompagnent la préparation de l’une des surfaces les plus anciennes et les plus nobles de l’histoire du tennis ».