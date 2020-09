LG annonce ses résultats financiers pour 2019

LG Electronics Inc. (LG) a annoncé aujourd’hui une nouvelle année de ventes record avec des revenus de 62,3 billions de KRW (53,0 milliards USD) en 2019, reflétant la forte demande d’appareils électroménagers haut de gamme tels que LG SIGNATURE et de produits à forte croissance et créateurs de catégories. Les bénéfices d’exploitation annuels de 2,444 milliards de KRW (2,07 milliards USD) ont de nouveau été solides en 2019, bien que 10% inférieurs à 2018 en raison de l’augmentation des investissements dans le marketing et les technologies futures.

Le chiffre d’affaires du quatrième trimestre 2019 de 16,06 milliards de KRW (13,65 milliards USD) était supérieur de 1,8% à celui de la même période en 2018 et de 2,3% par rapport au trimestre précédent, tandis que le résultat d’exploitation trimestriel de 101,8 milliards KRW (86,5 millions USD) était de 34,5%. supérieur au dernier trimestre de 2018.

La société LG Home Appliance & Air Solution a connu une année solide, enregistrant des revenus record pour l’année 2019 de 21,52 milliards de KRW (18,29 milliards USD), soit une augmentation de 11% par rapport à l’année précédente, et un bénéfice d’exploitation de 2 000 milliards KRW (1,7 milliard USD), son plus haut historique. Les ventes trimestrielles de 4,62 billions de KRW (3,92 milliards USD) – le quatrième trimestre le plus élevé de l’histoire de la société – étaient de près de 7% supérieures à la même période de l’année précédente en raison de la bonne demande en Amérique du Nord et en Europe tandis que le résultat d’exploitation de 122,2 milliards KRW (103,86,86 millions) a augmenté de 8,5% par rapport à la même période en 2018.

The LG Home Entertainment Company a déclaré un chiffre d’affaires annuel de 16,15 billions de KRW (13,73 milliards USD), relativement inchangé par rapport à 2018, tandis que le résultat d’exploitation de 980 milliards KRW (833 millions USD) a diminué par rapport à l’année précédente. Le chiffre d’affaires de 4,59 billions de KRW (3,90 milliards USD) du quatrième trimestre 2019 est resté inchangé par rapport à la même période de 2018 et 18,7% de plus qu’au trimestre précédent, résultant en un résultat d’exploitation de 110 milliards KRW (93,5 millions USD) dû en grande partie à augmentation des coûts de commercialisation.

La société LG Mobile Communications a enregistré en 2019 un chiffre d’affaires de 5,97 billions de KRW (5,07 milliards USD). Les ventes de 1,32 billion de KRW (1,12 milliard USD) au quatrième trimestre ont diminué par rapport à la même période un an plus tôt en raison de la faiblesse des ventes de smartphones de masse sur les marchés étrangers. Une perte d’exploitation en année pleine d’un montant total de 1,01 billion de KRW (858,34 millions USD) reflète des dépenses de marketing accrues pour prendre en charge les appareils phares. La stratégie d’amélioration des affaires mobiles 2020 de LG repose sur l’introduction de nouveaux smartphones 5G moyens à premium et sur la poursuite des efforts de rentabilité.

La société LG Vehicle Component Solutions a annoncé des revenus solides pour l’année entière de 5,47 billions de KRW (4,65 milliards USD), une augmentation de 27% par rapport à 2018 et le chiffre d’affaires annuel le plus élevé de l’histoire de la société. Le chiffre d’affaires trimestriel de KRW 1,36 billion (1,15 milliard USD) était inférieur de 3% au quatrième trimestre 2018 en raison du ralentissement des ventes d’automobiles. Malgré une perte d’exploitation de 194,9 milliards KRW en 2019 (165,6 millions USD), la société prévoit de bénéficier d’une compétitivité-coûts supplémentaire et d’une rentabilité accrue alors que le marché des véhicules électroniques continue de se développer en 2020 en réponse à une réglementation environnementale européenne plus stricte.

La société LG Business Solutions a enregistré en 2019 un chiffre d’affaires de 2,67 billions de KRW (2,27 milliards USD) avec un résultat d’exploitation de 246,8 milliards KRW (209,8 millions USD). Le chiffre d’affaires du quatrième trimestre de KRW 672,8 milliards (USD 571,8 millions) était de 13% supérieur à celui de la même période en 2018, tandis que le bénéfice d’exploitation trimestriel de KRW 66,4 milliards (USD 56,4 millions) est resté sain en raison de la forte demande d’écrans numériques et de modules solaires haut de gamme. .

2019 4Q Taux de change expliqués

Les résultats trimestriels non vérifiés de LG Electronics sont basés sur les normes IFRS (International Financial Reporting Standards) pour la période de trois mois se terminant le 31 décembre 2019. Les montants en won coréens (KRW) sont convertis en dollars américains (USD) au taux moyen du période de trois mois du trimestre correspondant – KRW 1.176,57 pour USD.