Lancement officiel de la première saison de spectacles de stand up à l’Opéra d’Alger

Stand Up DZ, organisateur de one man show en Algérie lance officiellement le 27 février 2020 sa première saison de spectacles de stand up à l’Opéra d’Alger.

Wary Nichen, le nomade de l’humour en Algérie.

Pour son premier spectacle, Stand Up DZ a la chance d’accueillir l’un des humoristes les plus en vue du moment : Wary Nichen. Il viendra jouer son nouveau spectacle Nomade 2.0, le 27 février 2020 à l’Opéra d’Alger Boualem Bessaih.

Wary Nichen est un nomade des temps modernes. Cet enfant d’Algérie a roulé sa bosse en France, au Canada et en Angleterre, son sens aigu de l’observation relève les différences entre l’Est et l’Ouest, le Nord et le Sud et amène son public d’origine et de milieux sociaux différents à rire ensemble d’eux-mêmes. Jamais dans la moquerie, toujours dans le respect pourrait résumer son humour fin et efficace qui rapproche tout le monde. Le comédien d’origine algérienne actuellement en tournée dans le monde, tenait à tout prix à donner une représentation dans son pays.

Pour découvrir l’univers de Wary Nichen :

https://www.warynichen.com/videos

Qui est Stand Up DZ ?

Stand Up DZ est un projet culturel, commercial et solidaire de promotion de one man show humoristique.

L’objectif premier est de promouvoir la date Algérie pour les spectacles d’humoristes francophones et arabophones en produisant

régulièrement ces stand-uppers en Algérie dans le cadre de leur tournée. Le but ici est d’offrir un moment de détente, de rire et de bonne humeur au public qui pourra assister en direct à des one man

show populaires.

Le principe du spectacle de stand up est simple. L’humoriste monte sur scène sans accessoires, sans effets spéciaux, sans musique. Il présente son show en s’adressant directement au public avec comme seul compagnon, son micro. La formule de l’artiste repose

sur l’art de la « tchatche ».