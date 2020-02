Opéré du genou: Roger Federer déclare forfait pour Roland-Garros

Roger Federer a indiqué avoir été opéré du genou droit ce mercredi, et manquera donc plusieurs tournois, y compris Roland-Garros.

On ne reverra pas Roger Federer en action avant le début de la saison sur gazon, en juin. Le Suisse, qui avait prévu de jouer Roland-Garros cette saison, à 38 ans, a en effet publié un court texte ce jeudi sur les réseaux sociaux, où il indique avoir été opéré la veille du genou droit.

J’espérais que cette douleur récurrente s’en irait, mais après avoir discuté avec mon équipe, j’ai décidé de subir une arthroscopie hier en Suisse, écrit-il.

Après l’opération, les docteurs ont confirmé que c’était la bonne chose à faire, et pensent que je m’en remettrai complètement. ».

Par conséquent, l’actuel n°3 mondial, vainqueur de 20 tournois du Grand Chelem, manquera Dubaï, Indian Wells, Bogota, Miami… et les Internationaux de France, où il a été titré une fois (2009) et auxquels il souhaitait participer avant les Jeux de Tokyo. «Je suis impatient de retrouver les courts, on se retrouve sur gazon», ajoute-t-il.