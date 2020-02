Il a rencontré les représentants de la presse électronique : Ammar Belhimer en toute franchise !

Par Hafid Azouz

Présidant, ce jeudi (20 février), l’ouverture d’un atelier sur le développement du journalisme électronique à l’ENSJ (École Nationale Supérieure de journalisme), le ministre de la Communication, Ammar Belhimer, a déclaré que « le journalisme électronique a besoin du soutien requis par les autorités compétentes ».

Par ailleurs, Belhimer a révélé qu’il existe 150 sites d’information en Algérie, dont seulement 84 sont déclarés au sein du ministère de la Communication, ajoutant que « ce type de journalisme active dans un vide juridique, créant une situation de déséquilibre ».

«la presse électronique est encore jeune et doit être accompagnée et développée de manière sûre et ordonnée qui lui permet de consolider les acquis dans ce domaine et de mettre à jour constamment les innovations dans le domaine de la communication », a-t-il précisé.

Les débats ont permis aux représentants des médias électroniques de soulever tous les problèmes du secteur sans tabous, et c’est tant mieux.

H.A