Selon Belhimer : L’activité des médias audiovisuels et électroniques nécessite un « encadrement juridique »

« Les médias audiovisuels et électroniques seront prochainement encadrés juridiquement car ils sont déjà agréés. Le problème c’est que ces médias évoluaient dans un secteur de non droit car le mode de gouvernance a fait très peu cas de la place du droit comme mode de régulation (…) le droit de la force et non la force du droit qui a prévalu », a déploré M.Belhimer.« Nous allons faire rentrer dans la matrice juridique un certains nombre d’activités, comme celles relatives à l’audiovisuel qui obéissent à des droits étrangers en ce moment et qui sont portées par des organes de transmission étrangers. Parallèlement, nous allons encadrer également l’activité de la presse électronique qui réunit pour le moment quelque 150 sites électroniques. Nous leur avons donné l’autorisation d’exercer leurs activités en attendant de les encadrer juridiquement à partir de la semaine prochaine », lors du premier atelier de réforme du secteur de la communication, consacré à la presse électronique, prévu jeudi prochain.

Les chaînes de télévision relevant du secteur privé « seront de droit algérien, et nous allons mettre dans la mesure du possible un système qui les mettra sur le satellite algérien ALCOMSAT1″, a fait savoir M. Belhimer, affirmant, par ailleurs qu' »aucun site électronique n’est bloqué ».

APS