Airbus publie ses résultats pour 2019 et atteint ses objectifs

Airbus SE (symbole boursier : AIR) a publié ses résultats consolidés pour 2019 et fourni ses prévisions pour l’ensemble de l’exercice 2020.

« Nous avons réalisé un très bon exercice 2019, avec de solides performances financières sous-jacentes essentiellement liées à nos livraisons d’avions commerciaux », a déclaré Guillaume Faury, Président exécutif (CEO) d’Airbus. « Nos bénéfices reportés reflètent les accords finaux conclus avec les autorités pour clore les enquêtes de compliance, ainsi qu’une charge liée à la révision de nos prévisions de contrats d’’export pour l’A400M. Notre confiance dans notre aptitude à continuer de croitre durablement nous amène à proposer le versement d’un dividende de 1,80 euro par action. Notre priorité pour 2020 consiste à renforcer notre culture d’entreprise, améliorer notre fonctionnement et ajuster notre structure de coûts pour améliorer nos performances financières et préparer l’avenir. »

Les commandes nettes d’avions commerciaux ont augmenté et atteint 768 avions (2019 : 747 avions), dont 32 A350 XWB, 89 A330 et 63 A220. À fin 2019, le carnet de commandes

atteignait 7 482 avions commerciaux. Dans un contexte de marché difficile, Airbus Helicopters a réalisé un ratio commandes nettes / livraisons supérieur à 1 en termes de valeur, avec 310

commandes nettes sur l’ensemble de l’exercice (2018 : 381 unités), dont 25 hélicoptères de famille Super Puma, 23 NH90 et 10 H160. Les prises de commandes d’Airbus Defence and

Space représentent une valeur totale de 8,5 milliards d’euros, notamment grâce aux contrats de services de l’A400M et plusieurs contrats clés remportés par Space Systems.

Les prises de commandes consolidées en 2019 ont progressé à 81,2 milliards d’euros (2018 : 55,5 milliards d’euros), portant la valeur du carnet de commandes consolidé à 471 milliards d’euros au 31 décembre 2019 (fin décembre 2018 : 460 milliards d’euros).

Le chiffre d’affaires consolidé progresse à 70,5 milliards d’euros (2018 : 63,7 milliards d’euros), reflétant essentiellement la hausse des livraisons et un mix favorable au sein d’Airbus, ainsi que, dans une moindre mesure, l’évolution favorable des taux de change. Airbus a livré un nombre record de 863 avions commerciaux (2018 : 800 avions), dont 48 A220, 642 avions de la famille A320, 53 A330, 112 A350 et 8 A380. Airbus Helicopters a enregistré un chiffre d’affaires stable, soutenu par la croissance du volume d’activité de services, qui a compensé une baisse des livraisons à 332 hélicoptères (2018 : 356 unités). Le chiffre d’affaires d’Airbus Defence and Space est globalement stable par rapport à l’exercice précédent.

L’EBIT ajusté consolidé – une mesure alternative de la performance et un indicateur clé révélant la marge commerciale sous-jacente en excluant les charges ou bénéfices significatifs induits par les variations des provisions pour les programmes, la restructuration, les effets de change ou encore les plus-values/pertes issues des cessions et acquisitions d’activités – a augmenté à 6 946 millions d’euros (2018 : 5 834 millions d’euros), reflétant principalement les performances opérationnelles d’Airbus, mais aussi l’impact des performances d’Airbus Defence and Space et des coûts supplémentaires de montée en cadence.

L’EBIT ajusté d’Airbus progresse de 32 % à 6 358 millions d’euros (2018 : 4 808 millions d’euros), en partie grâce à la montée en cadence de l’A320 et à l’effet prix du NEO, ainsi qu’à l’amélioration continue des performances financières de l’A350.