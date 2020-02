lnformation présidentielle : Tebboune rappelle aux médias l’exigence des sources officielles

La Présidence de la République a affirmé, ce samedi, que l’inobservation de son communiqué du 28 décembre dernier, sur la diffusion de l’information officielle émanant de la Présidence de la République, par des médias nationaux privés et différents supports et plateformes de communication « est une obstination à propager des informations fausses et mensongères, qu’assumeront entièrement ceux qui les diffusent ».