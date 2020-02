Recommendations SEER 2020

Clôture de la 3ème édition du Salon de l’électricité et des énergies renouvelables SEER 2020. Les recommandations suivantes ont été présentées aux participants à cet évènement, dont le thème était pour rappel l’économie d’énergie.

1- Le point essentiel sur lequel tout le monde a convenu durant le SEER 2020 est la redéfinition des priorités par rapport à la politique générale énergétique : au lieu d’investir dans de nouvelles sources d’énergie, il faut préconiser l’efficacité énergétique. En résumé, le mot d’ordre de l’événement est “un KW d’économisé coûte moins cher qu’un KW de produit” .

2-L’économie d’énergie n’est pas seulement l’affaire de l’État ou des entreprises, tout le monde est concerné, notamment les ménages. Par exemple, l’économie d’énergie réalisée uniquement dans le bâtiment représente 40% de l’énergie produite.

3- Sensibiliser ou renforcer les moyens de sensibilisation aux gestes simples pour réaliser des économies d’énergies, et encourager les partenariats, qu’ils soient privés, publics, ou mixtes (algéro-étrangers), dans le développement de solutions pour l’économie d’énergie.

4-Veiller à l’application des textes juridiques existants et en vigueur dans le domaine de l’économie d’énergie, sans penser à en créer d’autres.

5-Valoriser les résultats des recherches des universités et centres de recherche, et tisser des liens entre ces acteurs et le monde des affaires et des entreprises