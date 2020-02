Le général-major Saïd Changriha depuis Timiaouine «Notre riposte sera impitoyable !»

Par Nadira Meraghni

Le général-major Saïd Changriha, chef d’état-major par intérim de l’Armée s’est rendu à Timiaouine après l’attentat terroriste manqué où il a apporté son soutien à la famille de la victime Brahim Ben Adda.«j’ai tenu, à l’occasion de cette visite, à vous rencontrer et vous soutenir, notamment suite au lâche attentat terroriste ayant ciblé, au début de cette semaine, le 62e bataillon d’Infanterie motorisée autonome, faisant tomber au champ d’honneur le chahid djoundi contractuel Brahim Ben Adda», a-t-il souligné. » ce héros a su, avec bravoure et vigilance, mettre en échec cette tentative criminelle désespérée et sauver ainsi ses camarades, son détachement et son unité», a-t-il ajouté.

S’adressant aux terroriste s, il a affirmé : «Je dis à ces terroristes et à leurs acolytes, ainsi qu’à tous ceux qui les soutiennent, que leur tentative lâche et désespérée a été avortée, grâce au courage, à la bravoure et à la vigilance des éléments de nos Forces armées à l’exemple du vaillant chahid Brahim Ben Adda,……, Sachez bien qu’au sein de l’Armée nationale populaire, nous vous traquerons pour toujours, et notre riposte sera plus impitoyable».

