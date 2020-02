Djezzy achève l’année 2019 avec plus de 13,4 milliards de dinars d’investissements

Djezzy a le plaisir d’annoncer les résultats d’exploitation de l’année 2019 caractérisés par la poursuite d’une stratégie d’investissement dans le cadre du déploiement et la densification du réseau 3G/4G avec l’ouverture de 9 nouvelles wilayas 4G et le renforcement des capacités technologiques pour absorber la consommation de plus en plus forte de l’internet mobile.

Dans ce cadre, Djezzy a investi un montant de 4,7 milliards de dinars au quatrième trimestre enregistrant un investissement global de 13,4 milliards de dinars durant toute l’année 2019 en hausse de 6% par rapport à 2018. A la fin du quatrième trimestre, les services 4G couvraient 37 wilayas et plus de 38% de la population du pays, tandis que le réseau 3G couvrait les 48 wilayas et plus de 75% de la population.

Au quatrième trimestre 2019, Djezzy a enregistré un chiffre d’affaires de 23,7 milliards de dinars, en hausse de 0,4% par rapport au troisième trimestre. Avec 7,8 milliards de dinars, les revenus data ont cru de 42% par rapport à la même période en 2018 grâce à l’utilisation croissante de l’internet mobile (3,9 Go / utilisateur, soit une croissance de plus de 82%).

Le revenu annuel global s’est établit à 92,5 milliards de dinars enregistrant une légère baisse de 2.4% comparé à 2018, une situation qui s’inscrit dans la contraction que connait le marché de la téléphonie mobile. Au 31 décembre 2019, Djezzy comptait 14,6 millions de clients dont 8,8 millions de clients data.

Au quatrième trimestre, l’EBITDA s’est élevé à 11,1 milliards de dinars le plus haut niveau atteint en 2019 s’établissant au même niveau par rapport à la même période en 2018. La marge EBITDA, 46,6%, a également gagné 0,9 points, comparé à la même période en 2018.

Djezzy a poursuivi en 2019 son programme de Transformation Digitale en vue de s’adapter au nouveau contexte de la téléphonie mobile marqué par le développement de l’internet mobile et s’est doté d’une nouvelle convention collective afin de valoriser ses compétences et faire face aux exigences de l’industrie et de l’économie numérique.