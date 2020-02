Il sera cédé au prix de 59900 DZD: Oppo dévoile le Reno 2F

OPPO a dévoilé ce mardi soir son dernier smartphone de la série Reno2 sur le marché algérien, le Reno2 F, au Sheraton Club des Pins Resort, à Alger. Le Reno2 F est une des dernières itérations de la célèbre série Reno d’OPPO qui vont redessiner les limites de la créativité des utilisateurs, avec des fonctionnalités améliorant la photographie. La configuration à quatre caméras comprend un zoom hybride 5x permettant aux utilisateurs de se rapprocher beaucoup plus d’un sujet, des photos de nuit ultra claires même dans des conditions de quasi-absence de lumière en mode Ultra Dark et une prise de vue vidéo ultra-stable en déplacement grâce au mode Ultra Steady Video. Les capacités multi-perspectives uniques de la série Reno2 permettent aux utilisateurs de voir les choses différemment, inspirant OPPO à lancer la campagne «Défiez votre perspective», invitant les créateurs à braver audacieusement la photographie Instagram conventionnelle en capturant de nouvelles perspectives fraîches derrière l’objectif.

« Héritant de l’esprit créatif déjà riche de la série Reno, cette dernière itération offre à nos utilisateurs encore plus de possibilités créatives, leur permettant de découvrir de nouvelles perspectives », a déclaré M. Mohamed Reda MAAMIR, Directeur Général Adjoint d’OPPO Algérie. « Sa technologie de caméra avancée fonctionne parfaitement dans une gamme d’environnements et de scénarios, de vastes paysages aux ruelles confinées, ou des plages ensoleillées aux nuits sombres et sans lune. »

Advanced Camera Tech libère la créativité des utilisateurs

OPPO se consacre à repousser les limites de la photographie mobile. Le Reno2 F sera équipé de quatre caméras qui fournissent un système d’imagerie à distance focale complète ; offrant un zoom hybride 5x, un objectif ultra grand angle et plus encore. Trois objectifs de longueurs focales variables fonctionnent à l’unisson pour créer un effet de zoom hybride 5x unique de l’ultra-grand-angle au téléobjectif, qui fusionne également la technologie d’image pour assurer une transition de zoom fluide et transparente. Cela signifie une imagerie nette et de très haute qualité dans des scénarios à longue distance ; comme des présentations où des informations textuelles doivent être vues, ou lors d’un concert lorsque les utilisateurs veulent capturer une image claire des artistes sur scène. La fonction d’objectif ultra-grand angle offre une perspective impressionnante de 116 °, faisant ressortir encore plus d’images et de thèmes photo différents. Les utilisateurs peuvent désormais filmer des paysages vastes et sans limites de jour comme de nuit, et même dans des espaces restreints ou confinés, démontrant les performances exceptionnelles de l’appareil quel que soit le sujet ou l’environnement

Avec un objectif principal de 48 MP équipé d’une stabilisation optique de l’image, une ouverture F1.7 et un capteur 1/2 pouce avec la technologie Quad Bayer, Reno2 F peut obtenir de meilleures performances dans des conditions de faible luminosité. Le mode ultra sombre du Reno2 F couvre une gamme complète de scènes de nuit différentes via un puissant NPU et des algorithmes OPPO affinés. Même si les niveaux d’éclairage mesurent moins de 1 lux, cela élève vos photos au-delà de l’œil nu grâce à une réduction du bruit AI optimisée par le réseau matériel. Par ailleurs, les réglages d’exposition dynamique du logiciel garantissent également une luminosité optimale de l’image vous permettant de révéler des objets dans la nuit grâce à l’utilisation d’un NPU intégré accélérant le traitement de l’image. Bien que l’œil humain nu ne puisse pas pénétrer l’obscurité, avec Reno2 F, les utilisateurs peuvent désormais capturer de superbes scènes telles que des lucioles la nuit et des dîners aux chandelles.

Mais une seule photo ne peut pas raconter une histoire entière, et avec les utilisateurs de médias sociaux qui tournent de plus en plus de vidéos, OPPO accorde plus d’attention à la vidéographie qu’auparavant. La technologie OPPO Ultra Steady Video Mode, leader de l’industrie, améliore la stabilité des vidéos, permettant aux utilisateurs de capturer des vidéos stables pendant la course, le ski, la planche à roulettes, le vélo, etc. Il est réalisé grâce à un appareil de mesure IMU avec un taux d’échantillonnage élevé et un capteur de coque, équipé d’une stabilisation d’image électronique et d’une stabilisation optique d’image. Celles-ci compensent les prises de vue tremblantes des utilisateurs de manière plus précise et, associées à une fréquence d’images de 60 ips, améliorent la stabilisation, la fluidité et la qualité globale de l’image.

Design centré autour de l’utilisateur alliant fonctionnalité et style

Le Reno2 F est également équipé d'un écran AMOLED de 6,5 pouces, d'une résolution de 2400 x 1080 et d'un rapport écran / corps de 93,1%, en verre Corning® Gorilla® durable de 6ème génération. Il dispose aussi d'une caméra frontale 16MP pop-up avec une lumière d'atmosphère.

Le Reno2 F se caractérise par un corps incurvé monobloc sans soudure, en plus de l’utilisation de la technologie de décapage à trois couches. OPPO a obtenu un aspect multicolore plus brillant qui présente différentes nuances de couleur sous différents angles. Cette création d’une esthétique variable et dynamique contraste avec la série Reno, qui véhiculait un design statique plus réservé. Il est doté de caméras arrière qui restent cachées sous le capot arrière, lui-même fabriqué à partir de verre Corning® Gorilla® durable de 5ème génération.

La couleur « Vert Lagon » du Reno2 F tire l’influence de la beauté envoûtante de la nature. En utilisant des techniques de fabrication sophistiquées, les teintes profondes se combinent avec des détails néon oniriques pour une couleur gracieuse et irisée qui change sous une lumière différente. L’utilisation du processus Ribbon Transfer 2.0 produit un effet de dégradé de couleur unique qui se superpose à la texture illuminée, qui est exclusive à la série OPPO Reno2. L’effet d’éclairage progressif amène la couleur noire à changer les niveaux de luminosité lorsqu’elle est vue sous différents angles, semblable à différentes profondeurs d’eau et représentant la beauté mystérieuse de la mer profonde.

Du matériel et des logiciels de pointe offrant de superbes performances

Le Reno2 F est alimenté par ColorOS 6.1, fonctionnant sur la dernière version d’Android Pie 9.0, offrant une expérience utilisateur plus fluide et plus agréable. Il offre une toute nouvelle expérience visuelle, y compris des conceptions de papier peint qui correspondent mieux à l’effet du téléphone, la couleur noire, des dégradés sans bordure sont utilisés pour remplacer les blocs de couleur de grande surface précédemment utilisés, et de nouveaux gestes pour gérer la navigation rendent le téléphone plus confortable à utiliser d’une seule main.

Le Reno2 F offre une expérience de jeu complète, avec des fonctionnalités optimisées comme Touch Boost 2.0, Frame Boost 2.0 et Game Space. Touch Boost 2.0 aide les utilisateurs à éviter les pièges courants de l’exécution de titres hardcore tandis que Frame Boost 2.0 analyse l’état des performances mobiles afin que la fréquence d’images et la stabilité soient ajustées pour donner la priorité à une expérience de jeu de première classe. Frame Boost 2.0 allouera également des ressources pour éviter la consommation de trop d’énergie et le chauffage du téléphone. De plus, Game Space gère collectivement les applications de jeu pour offrir aux utilisateurs une expérience de jeu sans distraction et plus immersive. Dans l’ensemble, la série Reno2 possède une certification de performance de jeu cinq étoiles de TUV Rheinland, qui teste les performances de jeu globales du téléphone à partir de l’écran, la durée de vie de la batterie, les performances et la force du signal.

En outre, OPPO s’est concentrée sur le contenu vidéo pour offrir une expérience plus immersive avec l’écran de haute qualité de la série Reno2, Dolby Atmos® et Hi-Res Audio.

OPPO Reno2 F dispose de la technologie VOOC Flash Charge 3.0 rapide et sûre. Cela utilise un nouvel algorithme VFC, raccourcissant considérablement les 10% finaux du temps de charge en doublant la vitesse de charge lente.

Le nouveau smartphone OPPO Reno2 F, en Vert Lagon et Blanc Nacré et avec 8 GB de RAM et 128 ROM sera disponible à travers toute l’Algérie à partir de du 12 février 2020 au prix de 59’900,00 DZD. Le Vert Nébuleux sera – quant à lui, en vente prochainement dans toute l’Algérie.

Par ailleurs,

Ouverture du nouveau Showroom OPPO à Dely Brahim au concept inédit – OPPO 3.0, le premier de la marque dans toute l’Afrique

Par ailleurs, les responsables d'Oppo ont annoncé l'ouverture, ce mercredi, d'un nouveau showroom situé au niveau de la rue Ahmed OUAKED, dans la commune de Dely Brahim, à l'ouest de la capitale Alger. Cet espace dit 3.0, présente un concept inédit – le premier de la marque dans toute l'Afrique, où une Experience Zone est ouverte au public, qui pourra tenter l'expérience utilisateur OPPO sur place, et profiter d'une prestation aux standards internationaux de la marque. Tous les téléphones OPPO qui y seront commercialisés auront été assemblés en Algérie et soumis à des tests matériels et logiciels effectués en fonction des bandes de fréquences de communication locales et de l'environnement réseau, ce qui garantit une connexion réseau plus stable et une meilleure qualité d'appel. Leurs acquéreurs pourront bénéficier en outre de tous les avantages liés aux obligations et engagements d'OPPO en la matière, à savoir, une garantie de douze (12) mois sur l'appareil et de six (06) mois sur les accessoires, ainsi que l'échange du produit nouvellement acquis dans un délai de sept (07) jours en cas de défauts avérés.