Partenariat algéro-hollandais: Formation sur la fabrication des fromages

Une session de formation consacrée à la transformation du lait et la fabrication des fromages selon l’expérience hollandaise en faveur des enseignants des centres et instituts de formation professionnelle de 10 wilayas de l’Est du pays, sera organisée en mars prochain à Guelma, dans le cadre d’un programme de partenariat algéro-hollandais, a-t-on appris lundi auprès du directeur de la formation et de l’enseignement professionnels, Abdelkrim Idriss.

Le centre de formation professionnelle de la commune de Ain Makhlouf qui dispose d’une petite unité de production laitière et de fromages, abritera cette session de formation qui sera encadrée par une équipe hollandaise spécialisée, a indiqué le même responsable.

Ce programme de formation s’inscrit dans le cadre d’une convention de partenariat signée entre le ministère des Affaires étrangères hollandais et les ministères de la Formation et de l’Enseignement professionnels et l’Agriculture, a souligné le même responsable.

Le représentant local de ce secteur a fait remarquer également que le choix de la wilaya de Guelma pour abriter le programme de formation intervient suite à une inspection réalisée dans cette région qui dispose des infrastructures et des moyens nécessaires par des experts et des spécialistes hollandais.

La session de formation concernera dans une première étape des enseignants spécialisés dans les industries agroalimentaires des centres et des instituts de formation professionnelle des wilayas désireuses de participer à ce programme, a encore précisé la même source, notant que la durée de cette formation qui sera axée sur les techniques de la transformation du lait et la fabrication des fromages (expérience hollandaise), est évaluée entre une à deux semaines.

Il est prévu également, a affirmé le même directeur, l’organisation de 2 stages de formation sur le même sujet au profit des stagiaires des centres et des instituts de formation professionnelle intéressés par ce domaine ainsi que des cadres et des employés des usines et des unités productives activant dans la filière du lait et des fromages.

