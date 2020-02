Nassim Machane, migrant algérien installé en Hollande:  » Les Pays-Bas peuvent collaborer plus efficacement avec l’Algérie »

Nassim Machane a 28 ans et vit par intermittence aux Pays-Bas depuis 2017. Il et vit en Hollande du Sud et travaille dans une banque néerlandaise. Originaire d’Alger, Nassim parle à PROMENA de son expérience de migrant algérien hautement qualifié vivant aux Pays-Bas.

Pourquoi avez-vous déménagé aux Pays-Bas? Tant d’Algériens émigrent en France!

C’est vrai que la France est l’une des destinations préférées des Algériens pour migrer en raison du fait que le français est notre deuxième langue. Ainsi, lorsque les Algériens se déplacent en France, ils luttent moins. Par exemple, beaucoup de gens ont déjà des amis et de la famille qui y vivent, donc l’intégration est rarement un problème.

Dans mon cas, je suis venu aux Pays-Bas parce que je ne suis pas européen. En Espagne où j’ ai étudié, il est presque impossible d’obtenir un permis de travail au sein d’une petite entreprise, car ils doivent payer pour la demande et attendre au moins 6 mois pour une décision qui n’est pas une approbation garantie. Mais je savais que les Pays-Bas offraient un an de travail pour les étudiants diplômés des 200 meilleures universités avec des masters. J’ai postulé et c’est comme ça que je suis venu ici!

Avez-vous trouvé une communauté algérienne ici?

Non, je n’ai pas rencontré d’algériens jusqu’à présent puisque l’Algérie n’est pas un pays anglophone. Les Pays-Bas ne sont pas la destination la plus facile pour nous.

Parlez-nous de votre job

Je travaille pour une banque néerlandaise appelée ING en tant qu’ingénieur réseau. Je suis responsable du maintenance de l’infrastructure informatique de la banque. S’il y a des problèmes, mon équipe et moi devons agir rapidement pour que les clients restent satisfaits!

Que signifie pour vous être un migrant hautement qualifié?

Pour moi, être un migrant hautement qualifié signifie que je suis considéré comme qualifié ayant des compétences spécifiques dont les Pays-Bas ont besoin. Les migrants hautement qualifiés fournissent leurs pays d’accueil. C’est une situation gagnant-gagnant pour les deux parties, car l’environnement de travail est vraiment bon aux Pays-Bas.

Quelles sont les trois choses qui vous manquent le plus en Algérie?

Famille, amis et beau temps.

Et les trois vous manquant le moins?

L’environnement de travail, la bureaucratie et une certaine catégorie de personnes qui ne sont pas ouvertes d’esprit.

Quelles sont les similitudes entre les Pays-Bas et l’Algérie?

J’ai remarqué que les deux sociétés accordent une grande importance à la famille.

À quelle fréquence rentrez-vous à la maison? Votre famille remarque-t-elle des différences en vous?

Je n’y vais qu’une fois par an et il n’y a pas de vol direct, car moins d’ Algériens viennent ici. À mon retour, ma famille remarque que je travaille dur et que je consacre beaucoup de temps à mon travail. C’est ce que vous attendez d’un expatrié. Si vous êtes loin de votre famille, votre mission est de faire quelque chose pour votre carrière.

Pensez-vous que les Pays-Bas et l’Algérie devraient collaborer davantage?

Je pense que les Pays-Bas peuvent collaborer plus efficacement avec l’Algérie. 75% des Algériens a moins de 27 ans et la plupart des gens sont hautement qualifiés et instruits, mais en raison du manque de technologie et de développement, ces personnes ne peuvent pas réaliser leur potentiel.

Notre pays possède également la troisième plus grande réserve de gaz, beaucoup de pétrole et d’autres ressources. Ceci est crucial car le gouvernement ne dépend que de cette ressource. 95% de nos revenus proviennent du pétrole et du gaz! Malgré ces ressources, il est dommage que le dixième plus grand pays du monde (avec 1600 km de côtes) n’investisse pas dans le tourisme.

Où vous voyez-vous dans 10 ans ?

C’est difficile à dire! Peut-être que je serai toujours ici aux Pays-Bas pour les 5 prochaines années. Cependant, si la situation s’améliore en Algérie, je serais heureux de revenir et d’aider au développement de mon pays.

Propos recueillis par Bryony Harris- ProMENA Foundation Pays-Bas