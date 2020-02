15 ans de prison ferme pour Saïd, Toufik et Tartag

Par Nadira Meraghni

Le Tribunal militaire de Blida a confirmé le verdict prononcé en première instance contre Saïd Bouteflika, frère et ex-conseiller du président déchu Abdelaziz Bouteflika et les deux anciens patrons du renseignement, Mohamed Mediene dit Toufik et Bachir Tartag.

Pour rappel, l’ex conseiller de Abdelaziz Bouteflika et les deux généraux ont été condamnés, au premier jugement, le 25 septembre dernier, à quinze (15) ans de réclusion criminelle pour « atteinte à l’autorité militaire » et de « complot contre l’autorité de l’Etat ».

Les accusés sont poursuivis pour des faits commis dans une enceinte militaire, la résidence Dar El Afia, et qualifiés par la loi de crimes de complot ayant pour but de porter atteinte à l’autorité militaire et de complot contre l’autorité de l’Etat.

N.M