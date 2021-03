Il aura lieu du 10 au 13 février: 3ème édition du Salon de l’électricité et des énergies renouvelables

Après le succès des précédentes éditions, Advision El Djazair, sous le patronage du Ministre de l’énergie, organise pour la troisième année consécutive le Salon de l’électricité et des énergies renouvelables (SEER) , du 10 au 13 février 2020 à la SAFEX d’Alger.

Le salon aura pour thème : L’économie d’énergie.

Sponsorisé par le spécialiste de l’électricité en Algérie, BMS Electric, le salon, qui pourra compter sur la participation de 100 exposants, rassemblera différents opérateurs dans les domaines de l’électricité et des énergies renouvelables (Fabricants d’équipements, distributeurs, bureaux d’études, fournisseurs d’électricité, installateurs…) .

A l’heure où la protection de l’environnement et l’économie d’énergie deviennent des enjeux planétaires, le SEER est l’occasion pour réunir les professionnels du secteur, afin d’échanger et de proposer des solutions novatrices dans les domaines de l’électricité et des énergies renouvelables, et cela à l’aide de workshops et de conférences avec des spécialistes du domaine. L’économie d’énergie est d’ailleurs le thème de cette nouvelle rencontre.

Toujours dans l’optique du développement de l’électricité et des énergies renouvelables, le SEER permettra de mettre en avant les dernières innovations dans la production d’énergie, la transmission, la distribution et stockage, l’éclairage, les énergies renouvelables (solaire et éolienne), l’appareillage de tests et de mesures, et enfin l’outillage et les matériels de sécurité pour l’électricité.

Devenu un rendez-vous incontournable des professionnels de l’électricité, l’édition précédente du SEER en 2019 a vu, pour rappel, la participation de plus de 120 exposants et de 10.000 visiteurs, dont 80% de professionnels, et a bénéficié d’une large couverture médiatique.