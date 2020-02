Mobilis déploie son réseau 4G dans toute l’Algérie

« Mobilis est très fier de couvrir toute l’Algérie avec son réseau 4G, et annonce officiellement le lancement commercial de cette technologie sur les wilayas supplémentaires, à compter du samedi 01 février 2020. Au total, les habitants de 16 wilayas qui n’étaient pas connectées au réseau Mobilis, pourront désormais opter pour l’opérateur public. Le déploiement et la commercialisation de la technologie 4G de Mobilis, toucheront au titre de cette troisième année, les seize (16) wilayas supplémentaires restantes, à savoir : Aïn Témouchent, El Bayadh, Ghardaïa, Guelma, Illizi, Mascara, Médéa, Mila, Naâma, Oum el Bouaghi, Relizane, Saïda, Souk Ahras, Tebessa, Tiaret et Tissemsilt. ».