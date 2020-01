Open d’Australie 2020 : Kristina Mladenovic remporte une nouvelle fois le double dames

Associée à la Hongroise Timea Babos, la Française, Kristina Mladenovic, âgée de 26 ans a remporté son 4e titre du Grand Chelem en double, vendredi 31 janvier à Melbourne.

Deux mois et demi après y avoir remporté la Fed Cup avec l’équipe de France, à Perth, la native de Saint-Pol-sur-Mer a remporté le double dames du premier tournoi du Grand Chelem de la saison, vendredi 31 janvier à Melbourne. La Française et la Hongroise Timea Babos, elle aussi âgée de 26 ans, ont écrasé en finale la Taïwanaise Hsieh Su-wei et la Tchèque Barbora Strycova (6-2, 6-1).

H.A