Amnesty International appelle à rejeter l’« accord du siècle » de Donald Trump

L’organisation non gouvernementale , Amnesty International, a appelé la communauté internationale à rejeter les mesures enfreignant le droit international qui figurent dans le soi-disant « accord du siècle » de Donald Trump. Elles comprennent l’extension formelle de la souveraineté d’Israël sur la vallée du Jourdain et la grande majorité des colonies de peuplement illégales dans le reste de la Cisjordanie occupée en échange de terres se trouvant actuellement en Israël.

» Si le gouvernement de Donald Trump souligne le principe de l’échange de terres dans son accord, il ne faut pas se laisser leurrer : ce qui est proposé, c’est une extension de l’annexion des territoires palestiniens, ce qui constituerait une violation flagrante du droit international humanitaire. », a indiqué Philip Luther, directeur de la recherche et des actions de plaidoyer pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord à Amnesty International.

» durant plus de cinquante années d’occupation, Israël a imposé, sous son régime, un système de discrimination institutionnalisé contre les Palestiniens, qui prive ces derniers de leurs droits fondamentaux et d’un accès à des recours efficaces pour les violations qu’ils subissent. Cet accord revient à entériner ces politiques violentes et illégales », a-t-il ajouté.

L’échange de terres proposé comprend l’éventuel transfert de zones israéliennes où les Palestiniens représentent une forte proportion des habitants, à un futur État palestinien. Cela incite à craindre que les Palestiniens de nationalité israélienne vivant dans ces zones ne soient privés de leurs droits.