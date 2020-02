Open d’Australie : Thiem élimine Rafael Nadal

Par Hafid Azouz

Rafael Nadal s’est incliné, ce mercredi en quatre manches contre l’Autrichien, Dominic Thiem, en quarts de finale à Melbourne (7-6, 7-6, 4-6, 7-6).

L’espagnol a été battu à la régulière, par plus fort que lui. Si Nadal a encore un peu de marge sur Dominic Thiem sur terre battue, on ne peut plus en dire autant sur dur. L’Autricien a littéralement pilonné le numéro un mondial pendant quatre manches, envoyant des sacoches sur chaque coup de raquette ou presque (7-6, 7-6, 4-6, 7-6).

Alors, surprise ou confirmation ? Réponse lors du prochain tour…

