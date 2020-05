Crash d’un avion militaire à Oum El Bouaghi: décès du pilote et de son assistant

« Lors d’un vol de nuit programmé hier lundi 27 janvier 2020, et aux environs de 22h00, un avion militaire de type SU-30 a fait l’objet d’un crash dans un lieu inhabité situé aux environs de Mechta Chimot à 16 kilomètres de la commune de Ain Zitoun dans la wilaya de Oum El Bouaghi en 5ème Région Militaire, causant le décès du pilote et de son assistant », a précisé le MDN.

La même source souligne qu’à » l’issue de ce terrible accident, le Général Major Chanegriha Said, chef d’Etat-Major de l’Armée Nationale Populaire par intérim adresse ses sincères condoléances aux familles des deux victimes et a ordonné l’ouverture immédiate d’une enquête pour élucider les causes et les circonstances de l’accident ».

APS