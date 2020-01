4ème Salon International du Chocolat et du Café CHOCAF: Une aventure gourmande !

Depuis sa création en 2015, le Salon CHOCAF connaît un succès sans cesse croissant.

A telle enseigne que chaque édition et un événement chaque fois renouvelé ; répondant ainsi à un engouement du public.

L’idée de créer ce salon, procède de l’initiative de Vision Future. Une agence de communication cumulant presque deux décennies dans les secteurs de la communication et de l’événementiel.

Le CHOCAF, dès sa première édition a conquis un public curieux exigent et intéressé. Car friand de nouveautés et d’originalité.

Grace à son professionnalisme et a son expérience Mr Mohamed GRAÏA (directeur général de Vision Future) a su et a pu regrouper de nombreux

Professionnels et passionnés de chocolat et du café.

Ce qui a conduit à une affluence de plus en plus importante. A titre d’exemple le CHOCAF a connu on 2018 pas moins de 100 mille visiteurs qui ont déambulé dans les dédales du Salon. Cette même édition a enregistré aussi une grande participation doublant le nombre d’exposants a plus de 50.

Le CHOCAF est une aventure empreinte d’amour et de passion pour le chocolat et le café. En un mot, c’est une aventure gourmande !

Il est à noter que cette année le CHOCAF à le privilège d’avoir pour invité d’honneur un pays dont la tradition du café et inscrite dans son patrimoine depuis les temps les plus reculés : l’ETHIOPIE