Sous le thème « Être vivant »: L’IFA organise la 5eme « Nuit des idées »

Pour sa 5eme édition, la Nuit des idées se déroulera le jeudi 30 janvier 2020 dans plus de 70 pays, et donnera lieu à de nombreuses manifestations autour d’une même thématique : « ÊTRE VIVANT ».

Être vivant : ce thème place au cœur de la Nuit des idées 2020 la question des équilibres écologiques et de la relation de l’homme au monde. Il invite à échanger autour des questionnements que soulèvent les mutations technologiques et l’avènement de l’intelligence artificielle.

« Être vivant », c’est aussi agir, s’engager, donner du sens à ses actes et à son existence. Qu’est-ce qu’être vivant ?

Quelle est notre place dans le monde du vivant ? En quoi « être vivant » nous oblige à passer à l’action ? Telles seront les interrogations au cœur de la Nuit des idées.

Coordonnée par l’Institut français d’Algérie, la Nuit des Idées 2020 se tiendra dans plus de 30 lieux

différents d’Alger à Annaba, en passant par Constantine et Blida, le jeudi 30 janvier 2020 de 17h à 2h du matin. Projections, débats, expositions, tables-rondes, lectures et concerts seront au programme de cette nuit du penser-ensemble.

A cette occasion, n’hésitez pas à faire un tour à l’Institut français d’Alger pour y écouter Kaouther Adimi, vous rendre à la librairie L’Arbre à Dires pour assister à une rencontre avec Hajar Bali, mais aussi vous rendre au centre diocésain des Glycines pour échanger avec Salah Badis, à la librairie Mauguin, à l’Institut national supérieur de musique et dans de nombreux autres lieux de la capitale afin de célébrer, ensemble, le débat d’idées.

Le programme complet à Alger est disponible ici :

https://www.if-algerie.com/alger/agenda-culturel/la-nuit-des-idees-2020-etre-vivant

L’entrée est gratuite à tous les évènements, venez nombreux !