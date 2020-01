Les Meilleures Destinations Touristiques à Visiter avec QVI Breaks

Organiser un voyage pour la nouvelle année est l’un des meilleurs moyens de rester motivé et inspiré.Néanmoins, lorsqu’il s’agit de faire un choix de destination ou de trouver les meilleures offres en termes de rapport qualité-prix, cela devient plus facile à dire qu’à faire.Vous vous demandez où partir en vacances cette année? Vous aimez les surprises, l’aventure et rêvez de vivre une expérience inoubliable?

Parmi les services qui font la puissance de QNET figurent les formidables plans de vacances qu’elle met à la disposition de tous ceux qui désirent s’offrir un petit tour du monde.

Nous pouvons citer QVI Breaks, qui vous propose la petite escapade parfaite pour vous et votre partenaire à travers des séjours allant de 3 à 14 nuitées dans près de 1000 hôtels dans le monde.

Saisissez l’opportunité d’expérimenter la beauté des cultures et des traditions à des prix plus que raisonnables. De plus, contrairement aux plans de voyage traditionnels, QVI Breaks vous accorde plus de flexibilité en vous donnant la possibilité de personnaliser la durée de votre séjour.

Que ce soit pour des vacances en famille, célébrer une lune de miel ou alors pour une courte escapade entre amis, nous avons concocté pour vous ici quelques destinations qui continuent d’attirer les passionnés de voyage en Algérie.

Tunisie :

La Tunisie est incontestablement la première destination touristique des Algériens (proximité, accessibilité, budget, etc.).

Si vous désirez découvrir les richesses culturelles du peuple tunisien ; vous avez alors la possibilité de parcourir le pays. Visitez des villes comme Tunis, Djerba, Mahdia, Sousse, Hammamet, et bien d’autres encore.

Turquie :

A cheval entre deux continents, en Turquie se mêlent des influences européennes et orientales : ce territoire séparé par la Bosphore, au confluent de deux mondes, a vu défiler plusieurs grandes civilisations, qui chacune à son tour, a laissé des traces de sa grandeur : Grecs, Romains, Byzantins, Ottomans etc. Tous ont participé à la richesse actuelle du patrimoine turc !Ce pays reste l’une des destinations préférées des touristes du monde entier notamment des algériens qui ont une préférence pour les villes balnéaires, Istanbul et Antalya.C’est facile à comprendre, car on y trouve des paysages magnifiques et un héritage historique riche où vous pouvez voir le mélange de culture ancienne et moderne, des côtes à couper le souffles et des plages isolées.

Dubaï :

La plus luxueuse des villes arabes et le plus développé des sept émirats composant les Emirats Arabes Unis. Il s’agit d’une destination touristique de luxe de plus en plus prisée par les voyageurs du monde entier que ce soit des touristes ou des hommes d’affaires, et ce, grâce à ses gratte-ciels et ses hôtels qui sont les plus étoilés de la planète. Une ville en constante expansion qui, grâce à une mentalité ouverte, souhaite faire connaître au reste du monde la culture arabe et offrir les meilleurs divertissements pour tous les âges. Des plages sublimes, aux activités trépidantes de l’Aquaventure Water Park, Dubaï est la destination de vacances qui réjouira tout le monde.

Malaisie :

La Malaisie est l’une des destinations les plus IN ces dernières années. Elle accueille des touristes en quête d’exotisme et de dépaysement. Le pays est constitué de deux régions séparées : la Malaisie occidentale et la Malaisie orientale. Si c’est la première fois que vous vous rendez en Malaisie, le mieux serait de séjourner dans la capitale, un point d’ancrage idéal pour découvrir le pays.Ce qui frappe en premier quand on visite Kuala Lumpur c’est son alliance entre authenticité et modernisme, entre architecture avant-gardiste et architecture d’époque. Ce contraste permet à chacun de trouver son compte.

Espagne :

Terre festive au rythme du flamenco et des fiestas, de culture pour son patrimoine exceptionnel et sa gastronomie variée, l’Espagne vous réserve son plus bel aspect. Occupant la majeure partie de la péninsule ibérique, ses plages sont aussi belles que ses villages typiques. La variété de ses régions est une des richesses de ce pays qui compte par ailleurs une liste impressionnante de 38 sites classés patrimoine mondial par l’Unesco: vous ne risquez pas de vous ennuyer!

Algérie : Les destinations Locales Privilégiées

Alors que beaucoup de gens préfèrent passer leurs vacances hors du pays, d’autres préfèrent passer un séjour ici en Algérie, dans une des wilayas côtières précisément.

Annaba : Naturellement dotée de tous les atouts d’un paradis touristique, la wilaya de Annaba est l’une des principales villes d’Algérie, située à l’extrémité nord-est du pays. De nos jours, c’est une ville prisée possédant un magnifique front de mer, une corniche et un centre-ville branché.

Oran et ses trésors sur la côte Ouest : Aujourd’hui elle est la ville qui attire le plus grand nombre de touristes et en été les plages alentour sont aussi fréquentées que celles du côté de la Méditerranée. Ici les hôtels fleurissent, les restaurants sont nombreux et l’animation est permanente.

Mostaghanem :

ville côtière de l’Algérie est connue et reconnue pour sa culture, sa musique et sa cuisine. La mer Méditerranée embrasse cette ville de toutes ses vagues et lui offre ses plus belles plages et criques. Véritable perle bleu de la Méditerranée, le Soleil ne peut se coucher avant de l’avoir couvert du voile rougeâtre de pudeur et d’humilité. La Wilaya s’est transformée, en 2018, en pôle touristique et récréatif d’excellence, grâce aux structures hôtelières de grande qualité mises en service récemment et la promotion de la région comme destination touristique privilégiée à travers les moyens de communication.

Pour en savoir plus sur QVI Breaks,nous vous proposons d’aller jeter un coup d’œil au site web : http://www.myqvi.com